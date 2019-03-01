Экс-глава студенческого самоуправления предстанет перед судом за присвоение более 2 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Экс-глава студенческого самоуправления предстанет перед судом за присвоение более 2 млн гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры столицы.
Киевской местной прокуратурой №9 утверждены и направлены в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Всеукраинской молодежной общественной организации "Украинская ассоциация студенческого самоуправления".
Как сообщалось ранее, что в период 2013-2016 годов председатель общественной организации, имея право первой подписи на финансовых документах Украинской ассоциации студенческого самоуправления, подавал в банковское учреждение заявления о выдаче средств для командировки студентов за границу для участия в мероприятиях и на основании этого заявления получил средства в сумме более 1,2 млн гривен.
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Допрошенные в ходе следствия студенты показали, что в командировки не ездили и указанные мероприятия вообще не проводились.
Кроме того, председатель общественной организации подавал платежные поручения в банк, на основании которых с текущих счетов организации на его собственный карточный счет было перечислено более 830 тыс. грн.
Действия правонарушителя квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Как сообщал УНН, в Киеве задержали мошенников, которые завладели недвижимостью пенсионера-ученого на 2 млн грн.