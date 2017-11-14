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Екс-фігуранту "справи 2 травня" продовжили термін утримання під вартою

Екс-фігуранту "справи 2 травня" продовжили термін утримання під вартою

Київ • УНН

 • 7774 перегляди

ОДЕСА - КИЇВ. 14 листопада. УНН. Приморський суд Одеси продовжив термін утримання під вартою колишньому фігуранту "справи 2 травня" С.Долженкову. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Приморського суду м.Одеси.

"Сергія Долженкова підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених статтями 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу) і 110 (посягання на територіальну цілісність і незалежність України)", - зазначили у суді.

Нагадаємо, після виправдального вироку по "справі 2 травня" обвинувачений був затриманий за новим обвинуваченням.

Рішенням Київського райсуду Одеси С.Долженкову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

Однак, Апеляційний суд Одеської області частково скасував рішення суду першої інстанції.

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