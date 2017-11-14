Екс-фігуранту "справи 2 травня" продовжили термін утримання під вартою

"Сергія Долженкова підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених статтями 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу) і 110 (посягання на територіальну цілісність і незалежність України)", - зазначили у суді.

Нагадаємо, після виправдального вироку по "справі 2 травня" обвинувачений був затриманий за новим обвинуваченням.

Рішенням Київського райсуду Одеси С.Долженкову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

Однак, Апеляційний суд Одеської області частково скасував рішення суду першої інстанції.