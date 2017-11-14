Екс-фігуранту "справи 2 травня" продовжили термін утримання під вартою
Київ • УНН
ОДЕСА - КИЇВ. 14 листопада. УНН. Приморський суд Одеси продовжив термін утримання під вартою колишньому фігуранту "справи 2 травня" С.Долженкову. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Приморського суду м.Одеси.
"Сергія Долженкова підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених статтями 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу) і 110 (посягання на територіальну цілісність і незалежність України)", - зазначили у суді.
Нагадаємо, після виправдального вироку по "справі 2 травня" обвинувачений був затриманий за новим обвинуваченням.
Рішенням Київського райсуду Одеси С.Долженкову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.
Однак, Апеляційний суд Одеської області частково скасував рішення суду першої інстанції.