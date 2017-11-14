Экс-фигуранту "дела 2 мая" продлили срок содержания под стражей
Киев • УНН
ОДЕССА - КИЕВ. 14 ноября. УНН. Приморский суд Одессы продлил срок содержания под стражей бывшему фигуранту "дела 2 мая" С.Долженкову. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Приморского суда Одессы.
"Сергея Долженкова подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя) и 110 (посягательство на территориальную целостность и независимость Украины)", - отметили в суде.
Напомним, после оправдательного приговора по "делу 2 мая" обвиняемый был задержан по новому обвинению.
Решением Киевского райсуда Одессы С.Долженкову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Однако, Апелляционный суд Одесской области частично отменил решение суда первой инстанции.