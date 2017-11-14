Экс-фигуранту "дела 2 мая" продлили срок содержания под стражей

"Сергея Долженкова подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя) и 110 (посягательство на территориальную целостность и независимость Украины)", - отметили в суде.

Напомним, после оправдательного приговора по "делу 2 мая" обвиняемый был задержан по новому обвинению.

Решением Киевского райсуда Одессы С.Долженкову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Однако, Апелляционный суд Одесской области частично отменил решение суда первой инстанции.