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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Екс-дружина Д.Трампа прагне стати послом США в Чехії

Екс-дружина Д.Трампа прагне стати послом США в Чехії

Київ • УНН

 • 8732 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Колишня дружина обраного президента США Дональда Трампа Івана Трамп заявила, що хоче послужити своїй країні і стати послом США в Чехії, передає УНН зпосиланням на New York Post.

“Я пропоную себе на посаду посла в Чеській Республіці,” — заявила вона.

І.Трамп додала, що Чехія — це країна, в якій вона народилася, зазначила знання мови, а також те, що її знають у всьому світі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Д.Трамп підтвердив свій намір побудувати стіну на кордоні з Мексикою

За словами екс-дружини обраного президента, популярність їй принесли книги, які вона написала, а не знамените ім’я колишнього чоловіка.

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