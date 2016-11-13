Екс-дружина Д.Трампа прагне стати послом США в Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Колишня дружина обраного президента США Дональда Трампа Івана Трамп заявила, що хоче послужити своїй країні і стати послом США в Чехії, передає УНН зпосиланням на New York Post.
“Я пропоную себе на посаду посла в Чеській Республіці,” — заявила вона.
І.Трамп додала, що Чехія — це країна, в якій вона народилася, зазначила знання мови, а також те, що її знають у всьому світі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Д.Трамп підтвердив свій намір побудувати стіну на кордоні з Мексикою
За словами екс-дружини обраного президента, популярність їй принесли книги, які вона написала, а не знамените ім’я колишнього чоловіка.