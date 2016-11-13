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15 марта, 19:03 • 109597 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150890 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127880 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121107 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107216 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102626 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97606 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127561 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127487 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Экс-супруга Д.Трампа стремится стать послом США в Чехии

Экс-супруга Д.Трампа стремится стать послом США в Чехии

Киев • УНН

 • 8732 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Бывшая супруга избранного президента США Дональда Трампа Ивана Трамп заявила, что хочет послужить своей стране и стать послом США в Чехии, передает УНН со ссылкой на New York Post.

"Я предлагаю себя на должность посла в Чешской Республике", - заявила она.

И.Трамп добавила, что Чехия - это страна, в которой она родилась, отметила знание языка, а также то, что ее знают во всем мире.

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По словам экс-супруги избранного президента, популярность ей принесли книги, которые она написала, а не знаменитое имя бывшего мужа.

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