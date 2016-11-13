Экс-супруга Д.Трампа стремится стать послом США в Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Бывшая супруга избранного президента США Дональда Трампа Ивана Трамп заявила, что хочет послужить своей стране и стать послом США в Чехии, передает УНН со ссылкой на New York Post.
"Я предлагаю себя на должность посла в Чешской Республике", - заявила она.
И.Трамп добавила, что Чехия - это страна, в которой она родилась, отметила знание языка, а также то, что ее знают во всем мире.
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По словам экс-супруги избранного президента, популярность ей принесли книги, которые она написала, а не знаменитое имя бывшего мужа.