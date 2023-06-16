Економіст прогнозує, що до вересня курс долара має бути стабільним
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. В Україні курс долара до вересня має бути стабільним. Про це журналісту УНН розповів виконавчий директор “Економічного дискусійного клубу” Олег Пендзин.
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«У кінці літа ми будемо мати з вами приблизно той самий курс, що є зараз. Тому що літо - це період дефляції, активного постачання на внутрішній ринок продовольства з відкритого ґрунту. Окрім цього, дякуючи нашим партнерам, валютні резерви України на сьогодні досягли 39 мільярдів доларів – це безпрецедентна цифра за останні 11 років, тому я, відверто кажучи, не бачу сьогодні жодних якихось серйозних подразників для того, щоб щось змінювалося», - розповів Пендзин.
Він зазначив, що в дійсності є дуже багато факторів, які можуть вплинути на курс долара, наприклад, контрнаступ успішний, або менш успішний, або інші фактори.
«Ми маємо розуміти, що в дійсності курс національної грошової одиниці – це є рівняння з багатьма невідомим, але якщо все буде зберігатися приблизно в тих співвідношеннях, які є зараз, ми будемо мати точно до вересня місяця (стабільний курс долара - ред.), а далі подивимося, як будуть розвиватися події на енергетичному рівні, як Україна буде входити та готуватися до наступної зими. Тобто питань буде багато», - сказав Пендзин.
Доповнення
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 16 червня на рівні 36,56 грн за дол.
Споживча інфляція в Україні сповільнилася у річному вимірі із 17,9% у квітні до 15,3% у травні.