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Економіст прогнозує, що до вересня курс долара має бути стабільним

Київ • УНН

 • 1612467 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. В Україні курс долара до вересня має бути стабільним. Про це журналісту УНН розповів виконавчий директор “Економічного дискусійного клубу” Олег Пендзин.

Економіст прогнозує, що до вересня курс долара має бути стабільним

Цитата

«У кінці літа ми будемо мати з вами приблизно той самий курс, що є зараз. Тому що літо - це період дефляції, активного постачання на внутрішній ринок продовольства з відкритого ґрунту. Окрім цього, дякуючи нашим партнерам, валютні резерви України на сьогодні досягли 39 мільярдів доларів – це безпрецедентна цифра за останні 11 років, тому я, відверто кажучи, не бачу сьогодні жодних якихось серйозних подразників для того, щоб щось змінювалося», - розповів Пендзин.

Він зазначив, що в дійсності є дуже багато факторів, які можуть вплинути на курс долара, наприклад, контрнаступ успішний, або менш успішний, або інші фактори.

«Ми маємо розуміти, що в дійсності курс національної грошової одиниці – це є рівняння з багатьма невідомим, але якщо все буде зберігатися приблизно в тих співвідношеннях, які є зараз, ми будемо мати точно до вересня місяця (стабільний курс долара - ред.), а далі подивимося, як будуть розвиватися події на енергетичному рівні, як Україна буде входити та готуватися до наступної зими. Тобто питань буде багато», - сказав Пендзин.

Доповнення

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 16 червня на рівні 36,56 грн за дол.

Споживча інфляція в Україні сповільнилася у річному вимірі із 17,9% у квітні до 15,3% у травні.

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