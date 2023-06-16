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Экономист прогнозирует, что до сентября курс доллара должен быть стабильным

Киев • УНН

 • 1612466 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. В Украине курс доллара до сентября должен быть стабильным. Об этом журналисту УНН рассказал исполнительный директор “Экономического дискуссионного клуба” Олег Пендзин.

Экономист прогнозирует, что до сентября курс доллара должен быть стабильным

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«В конце лета мы будем иметь с вами примерно тот же курс, что есть сейчас. Потому что лето - это период дефляции, активных поставок на внутренний рынок продовольствия из открытого грунта. Кроме этого, благодаря нашим партнерам, валютные резервы Украины на сегодня достигли 39 миллиардов долларов – это беспрецедентная цифра за последние 11 лет, поэтому я, откровенно говоря, не вижу сегодня никаких каких-то серьезных раздражителей для того, чтобы что-то менялось», - рассказал Пендзин.

Он отметил, что в действительности есть очень много факторов, которые могут повлиять на курс доллара, например, контрнаступление успешное, или менее успешное, или другие факторы.

«Мы должны понимать, что в действительности курс национальной денежной единицы – это уравнение со многими неизвестными, но если все будет сохраняться примерно в тех соотношениях, которые есть сейчас, мы будем иметь точно до сентября месяца (стабильный курс доллара - ред.), а дальше посмотрим, как будут развиваться события на энергетическом уровне, как Украина будет входить и готовиться к следующей зиме. То есть вопросов будет много», - сказал Пендзин.

Дополнение

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 16 июня на уровне 36,56 грн за долл.

Потребительская инфляция в Украине замедлилась в годовом измерении с 17,9% в апреле до 15,3% в мае.

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