Економіст про санкції проти РФ: любителям ностальгії за "радянським минулим" - вітаємо, ваші мрії збулись

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“Девальвація, дефіцит, дефолт - ось до яких економічних термінів потрібно звикати росіянам. Саме ці слова надовго увійдуть в життя їх країни, в їх особисте життя та побут. Примарна віра в незламність російської економіки виявилась мильною бульбашкою, що розтанула в повітрі як тільки перші санкції почали діяти”, - каже експерт.

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Він нагадує, що перші дні міжнародних санкцій втрати економіки РФ за оцінками експертів знаходяться на рівні 20 млрд. доларів, щоденно.

В такій ситуації важко побудувати пряму кореляцію між втратами економіки агресора, які він несе кожного дня, і тим на скільки часу йому вистачить коштів для ведення повномасштабної війни, вважає фахівець.

Однак, з його слів, навіть якщо просто уявити ВВП РФ як загальну суму доходів всіх галузей економіки РФ і поділити її на суму зафіксованих на сьогодні щоденних втрат - отримана величина складе максимум в два з половиною місяці.

“Але ми всі прекрасно пам’ятаємо як виглядає лавина снігу яка летить з гори. Саме таким буде ефект абсолютно безпрецедентних санкцій спрямованих на економіку країни агресора і точка неповернення буде пройдена значно швидше”, - впевнений Гарбарук.

На думку економіста, остаточно “добити” економіку РФ допоможуть паніка та страх серед самих росіян. Це підтверджують зокрема і півтора трильйона рублів знятих росіянами за минулі декілька днів зі своїх рахунків “з метою отримати готівку на руки і хоч щось за неі придбати, поки вони вкінець не знецінились”.

Ті хто почали цю війну забули правило бумерангу і про те, що він повертається до тих хто його запустив.

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“Гусениці російських танків сьогодні не тільки плюндрують українську землю. Вони також вбивають в багно економіку власної країни та особистий добробут кожного її громадянина, відкидаючи їх назад у дев’яності. Любителям ностальгії за «радянським минулим» можна лише сказати - вітаємо, ваші мрії збулись”, - зазначає Гарбарук.

“Тепер ваша нова реальність на десятиліття вперед - це тотальний дефіцит базових товарів та якісних продуктів харчування. Просто згадайте про те, що навіть для того щоб посадити картоплю ваші фермери купують до 90% імпортного насіння”, - попереджає він.

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На росіян чекає стрімке зростання цін на всі товари щоденного споживання при стрімкій девальвації заробітньої плати – якщо “вона у них буде”.

“Адже всі побудовані у вашій країні підприємства і заводи використовують імпортну сировину та компоненти, які закуповувались за кордоном. На цьому все - їх більше не буде, далі тільки: тотальне безробіття, зменшення податкових надходжень, затримка виплат зарплат бюджетникам, повний колапс економіки, злидні, дефолт”, - вважає експерт.

Так, наприклад, з його слів, невдовзі росіяни можуть залишитись не лише без елітних імпортних автівок, але навіть без Lada Kalina, адже, враховуючи що "АвтоВАЗ" вже зупинив виробництво автомобілів через відсутність поставок імпортних електронних компонентів - скоріше за все “доведеться повертатись до іржавих Жигулів радянської доби”.

Також економіст упевнений, що золото з резервів Центрального банку РФ ніхто “адекватний” в світі не придбає, адже що автоматично отримає мільярдні штрафи. А російські нафту і газ “скоро можна буде лише по бартеру міняти на самі необхідні товари та продукти”, каже Гарбарук. А якщо Світова спільнота піде на остаточний крок і накладе ембарго на закупівлі російських енергоносіїв - не буде і цього.

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“Кремль розпочав війну яка змінить світ. Ми, українці вже змінюємось і як Нація стаємо значно сильнішими і згуртованішими! У вас, росіяни, є шанс - або вийти на вулиці і разом побудувати своє успішне майбутнє, або зкотитись у тоталітарне середньовіччя. І це абсолютно не алегорія, це абсолютна реальність вашого завтрашнього дня”, - додав співрозмовник УНН.

Нагадаємо

З кожним днем проти Росії, через вторгнення в Україну, все більше компаній закривають підприємства, скасовують співпрацю та підтримують світовий бойкот проти агресора. Згодом, через те, що Білорусь підтримує російські дії в Україні, проти Лукашенка та країни загалом теж почали вводити санкції.

Від співпраці з агресором відмовились вже кілька десятків компаній.

Крім того, країни Заходу накладають все нові санкції за агресивну поведінку Кремля. Так зокрема напередодні Білий дім оголосив про нові санкції щодо російських олігархів у четвер у зв'язку з останньою спробою президента США Джо Байдена "натиснути" на президента Росії Володимира Путіна через війну в Україні.