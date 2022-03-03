Білий дім оголосив про нові санкції проти російських олігархів: хто в списку

КИЇВ. 3 березня. УНН. Білий дім оголосив про нові санкції щодо російських олігархів у четвер у зв'язку з останньою спробою президента США Джо Байдена "натиснути" на президента Росії Володимира Путіна через війну в Україні. Про це УНН пише з посиланням на CNN.