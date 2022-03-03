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Білий дім оголосив про нові санкції проти російських олігархів: хто в списку

Білий дім оголосив про нові санкції проти російських олігархів: хто в списку

Київ • УНН

 • 201886 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Білий дім оголосив про нові санкції щодо російських олігархів у четвер у зв'язку з останньою спробою президента США Джо Байдена "натиснути" на президента Росії Володимира Путіна через війну в Україні. Про це УНН пише з посиланням на CNN.

Деталі

Новий список осіб, описаних як "путінські друзі та члени їхніх сімей", буде відрізаний від фінансової системи США, їхні активи в США будуть заморожені, а їхнє майно заблоковане для використання, йдеться у фактологічному бюлетені Білого дому.

Буде введено повні блокуючі санкції щодо восьми представників російської еліти, а також членів їхніх сімей та соратників.

Він включає дії, спрямовані проти союзника Путіна Алішера Усманова, "одного з найбагатших людей Росії", за даними Білого дому, і буде включати його супер-яхту і приватний літак.

США також запроваджують санкції проти прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, якого Білий дім називає "головним постачальником путінської пропаганди".

"Сполучені Штати та уряди всього світу працюватимуть над виявленням та заморожуванням активів російської еліти та членів їхніх сімей у наших відповідних юрисдикціях — їхніх яхт, розкішних квартир, грошей та інших доходів, отриманих нечесним шляхом", — йдеться в інформаційному бюлетені.

Перелік осіб, які будуть піддані повному блокуванню, належать:

  • Микола Токарєв (разом із дружиною Галиною, донькою Майєю та двома своїми компаніями з продажу елітної нерухомості);
  • Борис Ротенберг (разом із дружиною Каріною та синами Романом та Борисом);
  • Аркадій Ротенберг (разом із синами Павлом та Ігорем та дочкою Лілією);
  • Сергій Чемезов (разом із дружиною Катериною, сином Станіславом та падчеркою Анастасією);
  • Ігор Шувалов (разом зі своїми п'ятьма компаніями, дружиною Ольгою, сином Євгеном та його компанією та літаком, та донькою Марією та її компанією);
  • Євген Пригожин (разом зі своїми трьома компаніями, дружиною Поліною, донькою Любов'ю та сином Павлом);
  • Пєсков, прес-секретар Путіна;
  • Алішер Усманов (його супер-яхта, одна з найбільших у світі та його приватний літак, один із найбільших приватних літаків Росії).

США також запровадять візові обмеження щодо 19 олігархів та 47 членів їхніх сімей та близьких соратників.

Обеження будуть націлені на олігархів, "які, як відомо, спрямовують, санкціонують, фінансують, суттєво підтримують або здійснюють зловмисні дії на підтримку зовнішньої політики Росії, що дестабілізує".

Міністерство фінансів США також накладе санкції на об'єкти дезінформації. Сюди входять Фонд стратегічної культури SDN та пов'язані з ним видання "Одна Батьківщина", "Ритм Євразії" та "Журнал Камертон", "Південний фронт", SDN ІнфоРос, Новий східний огляд, Східний огляд, Об'єднаний світ інтернешнл та інші.

У ньому також будуть зазначені "26 осіб з Росії та України, які відіграють центральні ролі в цих організаціях, що дозволяє уряду Російської Федерації поширювати дезінформацію та впливати на сприйняття в рамках їхнього вторгнення в Україну".

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