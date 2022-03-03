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Белый дом объявил о новых санкциях против российских олигархов: кто в списке

Белый дом объявил о новых санкциях против российских олигархов: кто в списке

Киев • УНН

 • 201884 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Белый дом объявил о новых санкциях в отношении российских олигархов в четверг в связи с последней попыткой президента США Джо Байдена "надавить" на президента России Владимира Путина из-за войны в Украине. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Детали

Новый список лиц, описанных как "путинские друзья и члены их семей", будет отрезан от финансовой системы США, их активы в США будут заморожены, а их имущество заблокировано для использования, говорится в фактологическом бюллетене Белого дома.

Будут введены полные блокирующие санкции в отношении восьми представителей российской элиты, а также членов их семей и соратников.

Он включает действия, направленные против союзника Путина Алишера Усманова "одного из самых богатых людей России", по данным Белого дома, и будет включать его супер-яхту и частный самолет.

США также вводят санкции против пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, которого Белый дом называет "главным поставщиком путинской пропаганды".

"Соединенные Штаты и правительства всего мира будут работать над выявлением и замораживанием активов российской элиты и членов их семей в наших соответствующих юрисдикциях — их яхт, роскошных квартир, денег и иных доходов, полученных нечестным путем", — говорится в информационном бюллетене.

Перечень лиц, которые будут подвергнуты полному блокированию, относятся:

  • Николай Токарев (вместе с супругой Галиной, дочерью Майей и двумя своими компаниями по продаже элитной недвижимости);
  • Борис Ротенберг (вместе с женой Кариной и сыновьями Романом и Борисом);
  • Аркадий Ротенберг (вместе с сыновьями Павлом и Игорем и дочерью Лилией);
  • Сергей Чемезов (вместе с женой Екатериной, сыном Станиславом и падчерицей Анастасией);
  • Игорь Шувалов (вместе со своими пятью компаниями, женой Ольгой, сыном Евгением и его компанией и самолетом, и дочерью Марией и ее компанией);
  • Евгений Пригожин (вместе со своими тремя компаниями, женой Полиной, дочерью Любовью и сыном Павлом);
  • Песков, пресс-секретарь Путина;
  • Алишер Усманов (его супер-яхта, одна из крупнейших в мире и его частный самолет, один из крупнейших частных самолетов России).

США также введут визовые ограничения в отношении 19 олигархов и 47 членов их семей и близких соратников.

Ограничения будут нацелены на олигархов "которые, как известно, направляют, санкционируют, финансируют, существенно поддерживают или совершают злонамеренные действия в поддержку дестабилизирующей внешней политики России".

Министерство финансов США также наложит санкции на объекты дезинформации. Сюда входят Фонд стратегической культуры SDN и связанные с ним издания "Одна Родина", "Ритм Евразии" и "Журнал Камертон", "Южный фронт", SDN ИнфоРос, Новый восточный обзор, Восточный обзор, Объединенный мир интернешнл и другие.

В нем также будут указаны "26 человек из России и Украины, которые играют центральные роли в этих организациях, что позволяет правительства Российской Федерации распространять дезинформацию и влиять на восприятие в рамках их вторжения в Украину".

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