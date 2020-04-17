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Економіст назвав "ворога держави"

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Економіст Ігор Гарбарук вважає, що Антимонопольний комітет України може стати серйозним "ворогом держави", якщо продовжить нападати на виробників продуктів харчування на тлі продовольчої кризи, що наближається. Про це він написав у своєму блозі, передає УНН.

"В кінці 90-х в прокат вийшов американський фільм "Ворог держави", який показав, як легко спеціальним державним органам контролювати життя кожної людини.

Мабуть керівництво Антимонопольного комітету України в період карантину переглянуло занадто багато гостросюжетних фільмів, і вирішило піти вище вказаному прикладу, зосередивши свою пильну увагу на українських компаніях, які несуть на собі головний тягар тпродуктової безпеки країни, у цей важкий для неї час", - зазначив він.

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За словами економіста, АМКУ помилково взяв на себе місію куратора АПК, особливо в частині рекомендацій щодо обмеження експорту.

"Уряд повинен не обмежувати експорт українських товарів в той самий ЄС, а навпаки створити максимальну кількість стимулів для національних компаній, що дозволить їм отримати конкурентні переваги в протистоянні з іноземними гравцями.

З огляду на ситуацію, що склалася, коли багато європейських компаній змушені припинити свою роботу через ситуацію з епідемією, а європейські споживачі змітають з полиць товари щоденного споживання - держава просто зобов'язана створити найсприятливіші умови для того, щоб національний бізнес зміг зайняти товарні ніші, що відкрилися для нас, і забезпечити, поряд з народом України, більшість європейських споживачів якісною конкурентною продукцією українського виробництва.

Ми зараз знаходимося в унікальній ситуації - реалізувати можливість і стати глобальним світовим трейдером!!! ...або знову втратити цей шанс", - зазначив Гарбарук.

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Він також вважає, що перешкода розвитку національного бізнесу, яку наслідує АМКУ зі своїми "архаїчними" звичками - фактично є нічим іншим, як зрадою національних інтересів.

«Перешкоджаючи розвитку українського бізнесу й унікальної можливості заняття товарних ніш, що відкрилися на світових ринках - АМКУ фактично працює проти національних інтересів країни і статус "Ворог Держави" приміряє саме на себе.

І якщо керівництво Комітету виробляє дії по дискредитації великого системного українського бізнесу, що наповнює бюджет, від нерозуміння ситуації, або не від великого розуму - це мала проблема. Але, якщо це відбувається усвідомлено з метою нашкодити національному бізнесу - прийде час і ці дії отримають свою правову оцінку з відповідними наслідками.

Закликаючи в країну іноземні інвестиції, наші органи влади перш за все повинні навчитися бути вдячними тим національним компаніям, які підставляють їй своє міцне плече в цей непростий для країни і її економіки час", - упевнений економіст.

Нагадаємо, Президент України запевнив, що нестачі продовольства не буде і необхідності обмежувати експорт немає.

Також раніше всесвітні організації ФАО, ВООЗ та СОТ закликали країни не обмежувати експорт, щоб не допустити збій продовольчих ланцюжків і не спровокувати дефіцит продуктів.

Українські Національні Новини

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