Економіст назвав "ворога держави"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Економіст Ігор Гарбарук вважає, що Антимонопольний комітет України може стати серйозним "ворогом держави", якщо продовжить нападати на виробників продуктів харчування на тлі продовольчої кризи, що наближається. Про це він написав у своєму блозі, передає УНН.
"В кінці 90-х в прокат вийшов американський фільм "Ворог держави", який показав, як легко спеціальним державним органам контролювати життя кожної людини.
Мабуть керівництво Антимонопольного комітету України в період карантину переглянуло занадто багато гостросюжетних фільмів, і вирішило піти вище вказаному прикладу, зосередивши свою пильну увагу на українських компаніях, які несуть на собі головний тягар тпродуктової безпеки країни, у цей важкий для неї час", - зазначив він.
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За словами економіста, АМКУ помилково взяв на себе місію куратора АПК, особливо в частині рекомендацій щодо обмеження експорту.
"Уряд повинен не обмежувати експорт українських товарів в той самий ЄС, а навпаки створити максимальну кількість стимулів для національних компаній, що дозволить їм отримати конкурентні переваги в протистоянні з іноземними гравцями.
З огляду на ситуацію, що склалася, коли багато європейських компаній змушені припинити свою роботу через ситуацію з епідемією, а європейські споживачі змітають з полиць товари щоденного споживання - держава просто зобов'язана створити найсприятливіші умови для того, щоб національний бізнес зміг зайняти товарні ніші, що відкрилися для нас, і забезпечити, поряд з народом України, більшість європейських споживачів якісною конкурентною продукцією українського виробництва.
Ми зараз знаходимося в унікальній ситуації - реалізувати можливість і стати глобальним світовим трейдером!!! ...або знову втратити цей шанс", - зазначив Гарбарук.
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Він також вважає, що перешкода розвитку національного бізнесу, яку наслідує АМКУ зі своїми "архаїчними" звичками - фактично є нічим іншим, як зрадою національних інтересів.
«Перешкоджаючи розвитку українського бізнесу й унікальної можливості заняття товарних ніш, що відкрилися на світових ринках - АМКУ фактично працює проти національних інтересів країни і статус "Ворог Держави" приміряє саме на себе.
І якщо керівництво Комітету виробляє дії по дискредитації великого системного українського бізнесу, що наповнює бюджет, від нерозуміння ситуації, або не від великого розуму - це мала проблема. Але, якщо це відбувається усвідомлено з метою нашкодити національному бізнесу - прийде час і ці дії отримають свою правову оцінку з відповідними наслідками.
Закликаючи в країну іноземні інвестиції, наші органи влади перш за все повинні навчитися бути вдячними тим національним компаніям, які підставляють їй своє міцне плече в цей непростий для країни і її економіки час", - упевнений економіст.
Нагадаємо, Президент України запевнив, що нестачі продовольства не буде і необхідності обмежувати експорт немає.
Також раніше всесвітні організації ФАО, ВООЗ та СОТ закликали країни не обмежувати експорт, щоб не допустити збій продовольчих ланцюжків і не спровокувати дефіцит продуктів.