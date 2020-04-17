Экономист назвал "врага государства"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Экономист Игорь Гарбарук считает, что Антимонопольный комитет Украины может стать серьезным "врагом государства", если продолжит нападать на производителей продуктов питания на фоне приближающегося продовольственного кризиса. Об этом он написал в своем блоге, передает УНН.
"В конце 90-х в прокат вышел американский фильм "Враг государства", который показал, как легко специальным государственным органам контролировать жизнь каждого человека.
Видимо руководство Антимонопольного комитета Украины в период карантина пересмотрело слишком много остросюжетных фильмов и решило последовать выше указанному примеру, сосредоточив своё пристальное внимание на украинских компаниях, несущих на себе главный груз бремени продуктовой безопасности страны, в это тяжелейшее для неё время», - отметил он.
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По словам экономиста, АМКУ ошибочно взял на себя миссию куратора АПК, особенно в части рекомендаций по ограничению экспорта.
"Правительство должно не ограничивать экспорт украинских товаров в тот же ЕС, а наоборот создать максимальное количество стимулов для национальных компаний, что позволит им получить конкурентные преимуществ в противостоянии с иностранными игроками.
Учитывая сложившуюся ситуацию, когда многие европейские компании вынуждены прекратить свою работу из-за ситуации с эпидемией, а европейские потребители сметают с полок товары ежедневного потребления – государство просто обязано создать самые благоприятные условия для того, чтобы национальный бизнес смог занять открывшиеся для нас товарные ниши и обеспечить, наряду с народом Украины, большинство европейских потребителей качественной конкурентной продукцией украинского производства.
Мы сейчас находимся в уникальной ситуации – реализовать возможность и стать глобальным мировым трейдером!!! …или вновь упустить этот шанс", - отметил Гарбарук.
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Он также считает, что препятствие развитию национального бизнеса, которому следует АМКУ со своими "архаичными" повадками - фактически является ничем иным, как предательством национальных интересов.
"Препятствуя развитию украинского бизнеса и уникальной возможности занятия открывшихся товарных ниш на глобальных рынках – АМКУ фактически работает против национальных интересов страны и статус "Враг Государства" примеряет именно на себя.
И если руководство Комитета производит действия по дискредитации крупного системного украинского бюджетонаполняющего бизнеса от непонимания ситуации, либо не от большого ума – это малая проблема. Но, если это происходит осознанно с целью навредить национальному бизнесу – придёт время и эти действия получат свою правовую оценку с соответствующими последствиями.
Призывая в страну иностранные инвестиции, наши органы власти прежде всего должны научиться быть благодарными тем национальным компаниям, которые подставляют ей своё крепкое плечо в это непростое для страны и её экономики время", - уверен экономист.
Напомним, Президент Украины заверил, что недостатка продовольствия не будет и необходимости ограничивать экспорт нет.
Также ранее всемирные организации ФАО, ВОЗ и ВТО призвали страны не ограничивать экспорт, дабы не допустить сбой продовольственных цепочек и не спровоцировать дефицит продуктов.