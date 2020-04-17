Экономист назвал "врага государства"

"В конце 90-х в прокат вышел американский фильм "Враг государства", который показал, как легко специальным государственным органам контролировать жизнь каждого человека.

Видимо руководство Антимонопольного комитета Украины в период карантина пересмотрело слишком много остросюжетных фильмов и решило последовать выше указанному примеру, сосредоточив своё пристальное внимание на украинских компаниях, несущих на себе главный груз бремени продуктовой безопасности страны, в это тяжелейшее для неё время», - отметил он.

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По словам экономиста, АМКУ ошибочно взял на себя миссию куратора АПК, особенно в части рекомендаций по ограничению экспорта.

"Правительство должно не ограничивать экспорт украинских товаров в тот же ЕС, а наоборот создать максимальное количество стимулов для национальных компаний, что позволит им получить конкурентные преимуществ в противостоянии с иностранными игроками.

Учитывая сложившуюся ситуацию, когда многие европейские компании вынуждены прекратить свою работу из-за ситуации с эпидемией, а европейские потребители сметают с полок товары ежедневного потребления – государство просто обязано создать самые благоприятные условия для того, чтобы национальный бизнес смог занять открывшиеся для нас товарные ниши и обеспечить, наряду с народом Украины, большинство европейских потребителей качественной конкурентной продукцией украинского производства.

Мы сейчас находимся в уникальной ситуации – реализовать возможность и стать глобальным мировым трейдером!!! …или вновь упустить этот шанс", - отметил Гарбарук.

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Он также считает, что препятствие развитию национального бизнеса, которому следует АМКУ со своими "архаичными" повадками - фактически является ничем иным, как предательством национальных интересов.

"Препятствуя развитию украинского бизнеса и уникальной возможности занятия открывшихся товарных ниш на глобальных рынках – АМКУ фактически работает против национальных интересов страны и статус "Враг Государства" примеряет именно на себя.

И если руководство Комитета производит действия по дискредитации крупного системного украинского бюджетонаполняющего бизнеса от непонимания ситуации, либо не от большого ума – это малая проблема. Но, если это происходит осознанно с целью навредить национальному бизнесу – придёт время и эти действия получат свою правовую оценку с соответствующими последствиями.

Призывая в страну иностранные инвестиции, наши органы власти прежде всего должны научиться быть благодарными тем национальным компаниям, которые подставляют ей своё крепкое плечо в это непростое для страны и её экономики время", - уверен экономист.

Напомним, Президент Украины заверил, что недостатка продовольствия не будет и необходимости ограничивать экспорт нет.

Также ранее всемирные организации ФАО, ВОЗ и ВТО призвали страны не ограничивать экспорт, дабы не допустить сбой продовольственных цепочек и не спровоцировать дефицит продуктов.