Продовольственная безопасность: почему Украина везет из-за границы помидоры, огурцы, чеснок

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Политик Виктор Пилипишин, который недавно довольно эмоционально высказался у себя в Facebook по поводу нападок АМКУ на отечественных производителей продуктов питания, продолжил дискуссию в комментарии УНН.

Он убежден, что отсутствие политики экономического протекционизма приведет к кризису продовольственной безопасности.

Украина с ее 40 млн га плодородной земли сейчас импортирует овощи из соседней Беларуси, Египта, стран Средней Азии, говорит Пилипишин.

“И речь не об экзотических овощах, а таких как картофель, лук, чеснок, помидоры и огурцы. У меня вопрос — почему Беларусь, Египет и страны Средней Азии являются экспортерами этой продукции, а мы — импортерами? Почему продукцию из Египта выгоднее везти в Украину, а не выращивать здесь? Там есть экономическая политика, которая поддерживает своего производителя”, — говорит политик.

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Зато в Украине политика защиты внутреннего рынка и создание новых рабочих мест отсутствует, продолжил Пилипишин.

“И заявления премьер-министра Украины (Дениса Шмыгаля, — ред.) о создании 500 тыс. рабочих мест совсем не воспринимаются. На базе чего мы их создадим?”, — добавил он.

Отдельного внимания заслуживает работа Антимонопольного комитета Украины, говорит Пилипишин. Орган, который должен создать конкурентную среду для украинских производителей, работает в собственных интересах.

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“Что составляет основу себестоимости, например, в овощах? Это семена, защита растений, удобрения, топливо, электроэнергия. У нас сегодня — самая высокая цена на электроэнергию в ЕС. Кроме того — сверхвысокая цена на газ, минудобрения и средства защиты. А почему АМКУ этим не занимается?

А почему АМКУ не занимается торговыми сетями, которые создали монополию? Еще несколько месяцев назад были магазины, рынки, сегодня — только торговые сети. Такую работу АМКУ можно рассматривать с двух сторон: либо это не компетентность, или же банальный заказ”, — говорит он.

Бездействие власти и АМКУ может уничтожить национального производителя, считает Пилипишин.

“С одной стороны производителей давят поставщики удобрений, электроэнергии, газа, а с другой — торговые сети. Все это приведет к тому, что они совместно убьют национального производителя.

А если это произойдет — чтобы поднять производителей надо будет не менее пяти лет. А что будет есть тем временем Украина? Будет импортировать борщевой набор следующие пять лет?”, — добавил он.

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