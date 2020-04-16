Продовольча безпека: чому Україна везе з-за кордону помідори, огірки, часник

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Політик Віктор Пилипишин, який нещодавно досить емоційно висловився у себе в Facebook з приводу нападок АМКУ на вітчизняних виробників продуктів харчування, продовжив дискусію в коментарі УНН.

Він переконаний, що відсутність політики економічного протекціонізму призведе до кризи продовольчої безпеки.

Україна з її 40 млн га плодючої землі нині імпортує овочі з сусідньої Білорусі, Єгипту, країн Середньої Азії, каже Пилипишин.

“І мова не про екзотичні овочі, а такі як картопля, цибуля, часник, помідори та огірки. У мене питання — чому Білорусь, Єгипет і країни Середньої Азії є експортерами цієї продукції, а ми — імпортерами? Чому продукцію з Єгипту вигідніше везти в Україну, а не вирощувати тут? Бо там є економічна політика, яка підтримує свого виробника”, — каже політик.

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Натомість в Україні політика захисту внутрішнього ринку і створення нових робочих місць відсутня, продовжив Пилипишин.

“І заяви Прем’єр-міністра України (Дениса Шмигаля, — ред.) про створення 500 тис. робочих місць геть не сприймаються. На базі чого ми їх створимо?”, — додав він.

Окремої уваги заслуговує робота Антимонопольного комітету України, каже Пилипишин. Орган, який повинен створити конкурентне середовище для українських виробників, працює у власних інтересах.

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“Що складає основу собівартості, наприклад, у овочах? Це насіння, захист рослин, добриво, паливо, електроенергія. У нас сьогодні — найвища ціна на електроенергію у ЄС. Крім того — надвисока ціна на газ, міндобрива і засоби захисту. А чому АМКУ цим не займається?

А чому АМКУ не займається торговими мережами, які створили монополію? Ще кілька місяців тому були магазини, ринки, сьогодні — лише торгові мережі. Таку роботу АМКУ можна розглядати з двох боків: або це не компетентність, або ж банальне замовлення”, — каже він.

Бездіяльність влади і АМКУ може знищити національного виробника, вважає Пилипишин.

“З однієї сторони виробників давлять постачальники добрив, електроенергії, газу, а з іншої — торгові мережі. Все це призведе до того, що вони спільно вб’ють національного виробника.

А якщо це станеться — щоб підняти виробників треба буде щонайменше п’ять років. А що їстиме тим часом Україна? Буде імпортувати борщовий набір наступні п’ять років?”, — додав він.

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