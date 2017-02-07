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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Економіка України є однією найбільш відкритих - експерт

Київ • УНН

 • 7021 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Економіка України є однією найбільш відкритих, індекс її відкритості перевищує 100%, що означає перевагу сукупного експорту та імпорту над ВВП країни. Про це на брифінгу повідомив експерт громадської організації "Інституту податкових реформ" Дмитро Серебрянський, передає УНН.

Економіка України є однією найбільш відкритих - експерт

"Економіка України є однією найбільш відкритих. Індекс відкритості перевищує 100 відсотків. Тобто, сукупний експорт та імпорт в нас більший ніж валовий внутрішній продукт країни. Це означає, що зовнішньо-торговельні відносини України відіграють значну роль у формуванні основного валу внутрішнього продукту країни. Такі процеси впливають на монетарні фіскальні показники", - зазначив експерт.

З його слів, значна частка зовнішніх відносин впливає на торговельний баланс.

"За останні роки торговельний баланс в Україні є від’ємним і коливається від восьми до 15% валу внутрішнього продукту. Такий негативний внутрішній баланс здійснює певний тиск на валютний курс. Враховуючи, що сукупний експорт-імпорт до ВВП досить значний", - розповів він.

Нагадаємо, зростання ВВП України у 2017 році очікується на рівні 2,8%.

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