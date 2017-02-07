Экономика Украины одна из наиболее открытых - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Экономика Украины является одной из наиболее открытых, индекс ее открытости превышает 100%, что означает преимущество совокупного экспорта и импорта над ВВП страны. Об этом на брифинге сообщил эксперт общественной организации "Института налоговых реформ" Дмитрий Серебрянский, передает УНН.
"Экономика Украины является одной из наиболее открытых. Индекс открытости превышает 100 процентов. То есть, совокупный экспорт и импорт у нас больше, чем валовой внутренний продукт страны. Это означает, что внешнеторговые отношения Украины играют значительную роль в формировании основного вала внутреннего продукта страны. Такие процессы влияют на монетарные фискальные показатели", - отметил эксперт.
По его словам, значительная часть внешних отношений влияет на торговый баланс.
"За последние годы торговый баланс в Украине отрицательный и колеблется от восьми до 15% вала внутреннего продукта. Такой негативный внутренний баланс осуществляет определенное давление на валютный курс. Учитывая, что совокупный экспорт-импорт к ВВП довольно значительный", - рассказал он.
Напомним, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 2,8%.