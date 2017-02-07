Экономика Украины одна из наиболее открытых - эксперт

"Экономика Украины является одной из наиболее открытых. Индекс открытости превышает 100 процентов. То есть, совокупный экспорт и импорт у нас больше, чем валовой внутренний продукт страны. Это означает, что внешнеторговые отношения Украины играют значительную роль в формировании основного вала внутреннего продукта страны. Такие процессы влияют на монетарные фискальные показатели", - отметил эксперт.

По его словам, значительная часть внешних отношений влияет на торговый баланс.

"За последние годы торговый баланс в Украине отрицательный и колеблется от восьми до 15% вала внутреннего продукта. Такой негативный внутренний баланс осуществляет определенное давление на валютный курс. Учитывая, что совокупный экспорт-импорт к ВВП довольно значительный", - рассказал он.

Напомним, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 2,8%.