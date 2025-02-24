Економічний експерт: нове регулювання фармацевтичного ринку загрожує відходом від принципів ринкової економіки

Запровадження державного регулювання фармацевтичного ринку свідчить про посилене втручання влади у ринкові механізми, що може мати негативні наслідки для економіки. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Сам факт того, що держава, влада все більше і більше втручається в ринкові механізми на різних ринках – це недобра тенденція. Тому що основний принцип ринкової економіки – це вільна конкуренція і мінімальне втручання держави лише на рівні забезпечення рівних прав і умов діяльності підприємств і компаній будь-якої форми власності – чи то приватної, чи державної, чи змішаної. Це з одного боку, а з іншого боку, втручання держави може бути лише у вигляді контролю за питаннями безпеки, в цьому випадку ефективності лікарських засобів - зазначив Новак.

За його словами, якщо держава починає втручатись в економічні механізми, це вже відхід від принципів ринкової економіки. "Це недобра тенденція, в принципі, яка показує, що в Україні ми нібито вже починаємо відходити від основних базових принципів ринкової економіки", — сказав Новак.

Він також додав, що посилене регулювання фармацевтичного ринку може відлякати іноземних інвесторів, за таких умов вони можуть переглянути свою присутність в Україні.

"Зараз, навіть в умовах війни, дуже важливо, щоб була практика і тенденція того, що Україну підтримують не лише на політичному рівні, (повинно бути - ред.) так, що з Україною працюють і на економічному рівні, на конкурентних ринкових умовах",— додав він.

На думку експерта, якщо з України виходитимуть іноземні компанії, така ситуація може призвести до порівняння України з країнами, що обмежують вільну конкуренцію, наприклад, з росією, що є вкрай небажаним як для економіки, так і для міжнародного іміджу країни.

"Є країна-агресор - росія, є країна, яка потерпає від агресії - Україна. І якщо в економічній площині будуть однакові тенденції, це дуже не добрий знак і для світової спільноти, і так само для українського бізнесу", - наголосив Новак.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11493 щодо регулювання фармацевтичного ринку. Зокрема, одним із положень є встановлення граничної націнки на рівні 8% для дистриб’юторів та представництв іноземних фармкомпаній. За підрахунками економічного експерта Сергія Лямця державне регулювання цін на ліки та обмеження націнок у 8% може призвести до щорічних втрат бюджету мінімум у 8 млрд грн.

Європейська Бізнес Асоціація раніше вже закликала Президента України ветувати ухвалений парламентом законопроєкт через занепокоєння, що нововведення можуть негативно вплинути на здоров'я пацієнтів.

Додамо

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не виключив можливого скорочення асортименту лікарських засобів в аптеках, після набрання чинності закону, що може позначитися на доступності ліків для українців.