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Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики

Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики

Киев  •  УНН

 • 18092 просмотра

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Экономист Андрей Новак предупреждает о рисках усиленного государственного регулирования фармацевтического рынка. Эксперт считает, что ограничение свободной конкуренции может привести к оттоку иностранных компаний из Украины.

Введение государственного регулирования фармацевтического рынка свидетельствует об усиленном вмешательстве власти в рыночные механизмы, что может иметь негативные последствия для экономики. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. 

Сам факт того, что государство, власть все больше и больше вмешивается в рыночные механизмы на разных рынках - это нехорошая тенденция. Потому что основной принцип рыночной экономики - это свободная конкуренция и минимальное вмешательство государства только на уровне обеспечения равных прав и условий деятельности предприятий и компаний любой формы собственности - будь то частной, или государственной, или смешанной. Это с одной стороны, а с другой стороны, вмешательство государства может быть только в виде контроля за вопросами безопасности, в данном случае эффективности лекарственных средств

- отметил Новак.

По его словам, если государство начинает вмешиваться в экономические механизмы, это уже отход от принципов рыночной экономики. "Это нехорошая тенденция, в принципе, которая показывает, что в Украине мы якобы уже начинаем отходить от основных базовых принципов рыночной экономики", - сказал Новак.

Он также добавил, что усиленное регулирование фармацевтического рынка может отпугнуть иностранных инвесторов, при таких условиях они могут пересмотреть свое присутствие в Украине.

"Сейчас, даже в условиях войны, очень важно, чтобы была практика и тенденция того, что Украину поддерживают не только на политическом уровне, (должно быть - ред.) так, что с Украиной работают и на экономическом уровне, на конкурентных рыночных условиях",- добавил он.

По мнению эксперта, если из Украины будут выходить иностранные компании, такая ситуация может привести к сравнению Украины со странами, ограничивающими свободную конкуренцию, например, с Россией, что является крайне нежелательным как для экономики, так и для международного имиджа страны. 

"Есть страна-агрессор - россия, есть страна, которая страдает от агрессии - Украина. И если в экономической плоскости будут одинаковые тенденции, это очень не хороший знак и для мирового сообщества, и так же для украинского бизнеса", - подчеркнул Новак.

Напомним

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №11493 по регулированию фармацевтического рынка. В частности, одним из положений является установление предельной наценки на уровне 8% для дистрибьюторов и представительств иностранных фармкомпаний. По подсчетам экономического эксперта Сергея Лямца государственное регулирование цен на лекарства и ограничение наценок в 8% может привести к ежегодным потерям бюджета минимум в 8 млрд грн.

Европейская Бизнес Ассоциация ранее уже призвала Президента Украины ветировать принятый парламентом законопроект из-за беспокойства, что нововведения могут негативно повлиять на здоровье пациентов.

Добавим

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил возможного сокращения ассортимента лекарственных средств в аптеках, после вступления в силу закона, что может сказаться на доступности лекарств для украинцев. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаЗдоровье
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина

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