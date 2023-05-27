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Економічний розвиток в Азії "все ще стикається з багатьма проблемами": міністр торгівлі Китаю

Економічний розвиток в Азії "все ще стикається з багатьма проблемами": міністр торгівлі Китаю

Київ • УНН

 • 658090 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Міністр торгівлі Китаю Ван Вентао на конференції Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (APEC) у Детройті заявив, що економічний і торговий розвиток в Азійсько-тихоокеанському регіоні "все ще стикається з багатьма перешкодами та проблемами". Про це пише УНН, посилаючись на Reuters.

Цитата

"Азійсько-тихоокеанський регіон завжди був регіоном з найбільшою життєздатністю зростання, потенціалом розвитку та економічною стійкістю в глобальній економіці, але розвиток економіки та торгівлі все ще стикається з багатьма перешкодами та проблемами", - сказав Ван.

Деталі

Він заявив, що визнає труднощі, з якими стикається регіон, але додав, що Китай, як велика країна, що розвивається, готовий зробити належний внесок. Крім цього, міністр обговорив позицію Китаю щодо підтримки багатосторонньої торгової системи та сприяння сталому та інклюзивному розвитку торгівлі.

"Китай закликає економіки APEC продовжувати підтримувати відкритий регіоналізм, неухильно сприяти процесу регіональної економічної інтеграції, далі поглиблювати торговельне та інвестиційне співробітництво, а також ділитися можливостями та дивідендами, які приносить інтегрований розвиток регіональних промислових ланцюгів і ланцюгів поставок", - підкреслив Ван.

Ван також закликав країни APEC здійснювати політичні обміни та координацію, сприяти промисловому співробітництву та інвестиціям в інфраструктуру, допомагати найменш розвиненим економікам і допомагати малим і середнім підприємствам ділитися можливостями розвитку.

Зазначається, що під час конференції світові лідери обговорювали шляхи зміцнення глобальних ланцюгів поставок, які все ще "хитаються" після пандемії коронавірусу. Як пише Reuters, економіка Китаю намагається відновити міцну основу після того, як її власна трирічна обмежувальна політика щодо COVID-19 сповільнила зростання. 

Нагадаємо

Міністр торгівлі Китаю проведе переговори з офіційними особами у США на тлі загострення суперечок щодо тарифів та технологій.

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