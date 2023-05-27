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Экономическое развитие в Азии "все еще сталкивается со многими проблемами": министр торговли Китая

Экономическое развитие в Азии "все еще сталкивается со многими проблемами": министр торговли Китая

Киев • УНН

 • 658088 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Министр торговли Китая Ван Вентао на конференции Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC) в Детройте заявил, что экономическое и торговое развитие в Азиатско-тихоокеанском регионе "все еще сталкивается со многими препятствиями и проблемами". Об этом пишет УНН, ссылаясь на Reuters.

Цитата

"Азиатско-Тихоокеанский регион всегда был регионом с наибольшей жизнеспособностью роста, потенциалом развития и экономической устойчивостью в глобальной экономике, но развитие экономики и торговли все еще сталкивается со многими препятствиями и проблемами", - сказал Ван.

Детали

Он заявил, что признает трудности, с которыми сталкивается регион, но добавил, что Китай, как крупная развивающаяся страна, готов внести надлежащий вклад. Кроме этого, министр обсудил позицию Китая по поддержке многосторонней торговой системы и содействию устойчивому и инклюзивному развитию торговли.

"Китай призывает экономики APEC продолжать поддерживать открытый регионализм, неуклонно содействовать процессу региональной экономической интеграции, далее углублять торговое и инвестиционное сотрудничество, а также делиться возможностями и дивидендами, которые приносит интегрированное развитие региональных промышленных цепей и цепей поставок", - подчеркнул Ван.

Ван также призвал страны APEC осуществлять политические обмены и координацию, способствовать промышленному сотрудничеству и инвестициям в инфраструктуру, помогать наименее развитым экономикам и помогать малым и средним предприятиям делиться возможностями развития.

Отмечается, что во время конференции мировые лидеры обсуждали пути укрепления глобальных цепей поставок, которые все еще "шатаются" после пандемии коронавируса. Как пишет Reuters, экономика Китая пытается восстановить прочную основу после того, как ее собственная трехлетняя ограничительная политика в отношении COVID-19 замедлила рост. 

Напомним

Министр торговли Китая проведет переговоры с официальными лицами в США на фоне обострения споров по тарифам и технологиям.

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