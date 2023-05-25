Міністр торгівлі Китаю проведе переговори в США на тлі суперечок щодо тарифів та технологій

Деталі

Ван Вентао зустрінеться з міністром торгівлі Джиною Раймондо та торговим представником Кетрін Тай, перебуваючи у США, щоб взяти участь у зустрічах міністрів торгівлі форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у четвер та п'ятницю в Детройті, штат Мічиган.

Оголошуючи про візит Вана, офіційний представник міністерства торгівлі Шу Цзюетін засудив рішення Японії, члена АТЕС, приєднатися до США та Нідерландів у забороні доступу Китаю до передових технологій комп'ютерних чіпів.

"Це зловживання експортними заходами та відхід від вільної торгівлі та міжнародних економічних та торгових правил", - сказав Шу. "Це завдасть серйозних збитків інтересам китайських та японських підприємств та торгівельній співпраці між Китаєм та Японією".

Контекст

Китай довгий час покладався на японські технології, але тепер йому потрібні машини, доступні лише від однієї голландської компанії ASML Holding NV, які витравлюють мікроскопічні схеми на мікросхемах наступного покоління. Без цього зусилля правлячої Комуністичної партії з розробки передових чіпів для смартфонів, штучного інтелекту та інших програм застопоряться.

У неділю китайська служба з нагляду за кібербезпекою оголосила про заборону використання продуктів американського виробника мікросхем пам'яті Micron Technology Inc. у деяких комп'ютерних системах. Управління кіберпростору Китаю заявило, що продукти Micron несуть у собі невказані ризики безпеки.

Торгові суперечки призвели до збоїв у постачаннях і втрат продажу на мільярди доларів, але Захід вважає їх необхідними для запобігання доступу Пекіна до технологій військового призначення.

Китай посилив свої загрози вторгнення до самоврядного Тайваню, збільшив свою військову присутність у Південнокитайському морі, щоб підтримати свої претензії на стратегічний водний шлях, і надав дипломатичну та економічну підтримку росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Незважаючи на політичні розбіжності, товарообіг між Китаєм та США минулого року перевищив 690 мільярдів доларів, а в американських коледжах та університетах навчається близько 295 тисяч китайських студентів.