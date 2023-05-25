Министр торговли Китая проведет переговоры в США на фоне споров по тарифам и технологиям

Детали

Ван Вентао встретится с министром торговли Джиной Раймондо и торговым представителем Кэтрин Тай, находясь в США, чтобы принять участие во встречах министров торговли форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в четверг и пятницу в Детройте, штат Мичиган.

Объявляя о визите Вана, официальный представитель министерства торговли Шу Цзюэтин осудил решение Японии, члена АТЭС, присоединиться к США и Нидерландам в запрещении доступа Китая к передовым технологиям компьютерных чипов.

"Это злоупотребление экспортными мерами и уход от свободной торговли и международных экономических и торговых правил", — сказал Шу. "Это нанесет серьезный ущерб интересам китайских и японских предприятий и торговому сотрудничеству между Китаем и Японией".

Контекст

Китай долгое время полагался на японские технологии, но теперь ему нужны машины, доступные только одной голландской компании ASML Holding NV, которые вытравливают микроскопические схемы на микросхемах следующего поколения. Без этого усилия правящей Коммунистической партии по разработке передовых чипов для смартфонов, искусственного интеллекта и других программ застопорятся.

В воскресенье китайская служба по надзору за кибербезопасностью объявила о запрещении использования продуктов американского производителя микросхем памяти Micron Technology Inc. в некоторых компьютерных системах. Управление киберпространства Китая заявило, что продукты Micron несут в себе неуказанные риски безопасности.

Торговые споры привели к сбоям в поставках и потерям продаж на миллиарды долларов, но Запад считает их необходимыми для предотвращения доступа Пекина к технологиям военного назначения.

Китай усилил свои угрозы вторжения в самоуправляющийся Тайвань, увеличил свое военное присутствие в Южнокитайском море, чтобы поддержать свои претензии на стратегический водный путь, и оказал дипломатическую и экономическую поддержку россии в связи с ее вторжением в Украину.

Несмотря на политические разногласия, товарооборот между Китаем и США в прошлом году превысил 690 миллиардов долларов, а в американских колледжах и университетах обучается около 295 тысяч китайских студентов.