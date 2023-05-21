Американский производитель микросхем Micron не прошел проверку национальной безопасности в Китае

Детали

Власти Китая в марте начали проверку продуктов, продаваемых в стране компанией Micron, одним из крупнейших мировых производителей чипов.

Продукты Micron "имеют относительно серьезные потенциальные проблемы с безопасностью сети, которые представляют серьезную угрозу безопасности для цепочки поставок критической информационной инфраструктуры Китая и влияют на национальную безопасность Китая", — говорится в заявлении администрации кибербезопасности.

"Операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупать продукцию Micron".

Широкое определение критической информационной инфраструктуры в Китае включает различные секторы, от транспорта до здравоохранения.

По данным компании, около 10% годового дохода Micron в размере 30,8 млрд долларов в прошлом году пришлось на Китай.

Китай в 2021 году объявил правила защиты критически важной информационной инфраструктуры с более строгими требованиями к безопасности данных. Недавно он также ужесточил соблюдение своих законов о безопасности данных и борьбе со шпионажем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США: жителя Массачусетса арестовали за то, что он действовал как китайский агент

Дополнение

"Чиповая война" между Пекином и Вашингтоном обострилась в прошлом году, когда Соединённые Штаты ввели ограничения на доступ Китая к высокотехнологичным чипам, оборудованию для их производства и программному обеспечению, используемому для разработки полупроводников.

Вашингтон также внес в черный список китайские фирмы, в частности конкурирующую с Micron компанию Yangtze Memory Technologies Co Ltd. Вашингтон сослался на соображения национальной безопасности и заявил, что хочет предотвратить приобретение вооруженными силами и разведывательными службами Китая технологий, которые могут помочь в разработке передовой военной техники

Нидерланды и Япония – ведущие производители специализированного оборудования для полупроводников – недавно объявили о новых ограничениях на экспорт определенных продуктов, но без упоминания Китая.

В 2021 году Китай импортировал полупроводников на сумму 430 миллиардов долларов, что больше, чем он потратил на нефть.