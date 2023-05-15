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США: жителя Массачусетсу заарештували за те, що він діяв як китайський агент

США: жителя Массачусетсу заарештували за те, що він діяв як китайський агент

Київ • УНН

 • 907321 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Жителя Массачусетсу заарештували за надання інформації про китайських дисидентів у Сполучених Штатах уряду Китаю, повідомило в понеділок міністерство юстиції, пише УНН.

Деталі

За даними відомства, 63-річний Літанг Лян із Брайтона був заарештований 9 травня за звинуваченням у тому, що він діяв як агент Китайської Народної Республіки (КНР) без повідомлення влади США.

Оголошення про арешт Ляна було зроблено того ж дня, коли суд у місті Сучжоу на сході Китаю повідомив, що 78-річного громадянина США Джона Шинг-вана Люна було засуджено до довічного ув'язнення за шпигунство.

Міністерство юстиції заявило, що в період з 2018 по 2022 рік Лян передавав китайським урядовцям інформацію про мешканців, дисидентів та груп у районі Бостона, включаючи «громадські організації з протайванськими настроями».

Лян організував контрпротест проти демократичних дисидентів у Бостоні та надав Міністерству громадської безпеки Китаю імена та фотографії дисидентів та потенційних рекрутів.

«Цей випадок ще раз демонструє, на що уряд КНР, включаючи його Міністерство громадської безпеки, піде, щоб переслідувати людей у США, які мають своє право висловлюватися проти КНР», - заявив помічник генерального прокурора Метью Олсен.

Ляна може бути засуджений до 10 років ув'язнення, якщо його визнають винним у діяльності як агента іноземного уряду. Йому може загрожувати ще п'ять років, якщо його визнають винним у змові.

Додамо

Відносини США та Китаю вже загострилися через такі питання, як торгівля, права людини та Тайвань.

Вашингтон і Пекін щойно перервали неофіційну паузу в контактах на високому рівні через те, що в лютому США збили китайську розвідувальну кулю.

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