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США: жителя Массачусетса арестовали за то, что он действовал как китайский агент

США: жителя Массачусетса арестовали за то, что он действовал как китайский агент

Киев • УНН

 • 907318 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Жителя Массачусетса арестовали за предоставление информации о китайских диссидентах в Соединенных Штатах правительству Китая, сообщило в понедельник министерство юстиции, пишет УНН.

Детали

По данным ведомства, 63-летний Литанг Лян из Брайтона был арестован 9 мая по обвинению в том, что он действовал как агент Китайской Народной Республики (КНР) без уведомления властей США.

Объявление об аресте Ляна было сделано в тот же день, когда суд в городе Сучжоу на востоке Китая сообщил, что 78-летний гражданин США Джон Шинг-ван Люн был приговорён к пожизненному заключению за шпионаж.

Министерство юстиции заявило, что в период с 2018 по 2022 год Лян передавал китайским правительственным чиновникам информацию о жителях, диссидентах и группах в районе Бостона, включая «общественные организации с протайваньскими настроениями».

Лян организовал контрпротест против демократических диссидентов в Бостоне и предоставил Министерству общественной безопасности Китая имена и фотографии диссидентов и потенциальных рекрутов.

«Этот случай еще раз демонстрирует, на что правительство КНР, включая его Министерство общественной безопасности, пойдет, чтобы преследовать людей в США, которые имеют свое право высказываться против КНР», - заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен.

Ляна может быть приговорен к 10 годам заключения, если его признают виновным в деятельности в качестве агента иностранного правительства. Ему может грозить еще пять лет, если его признают виновным в заговоре.

Добавим

Отношения между США и Китаем уже обострились из-за таких вопросов, как торговля, права человека и Тайвань.

Вашингтон и Пекин только что прервали неофициальную паузу в контактах на высоком уровне из-за того, что в феврале США сбили китайский разведывательный шар.

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