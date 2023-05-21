Американський виробник мікросхем Micron не пройшов перевірку національної безпеки в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Американський напівпровідниковий гігант Micron не пройшов перевірку національної безпеки, повідомило в неділю китайське агентство з нагляду за кібербезпекою, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
Деталі
Влада Китаю в березні розпочала перевірку продуктів, що продаються в країні компанією Micron, одним з найбільших світових виробників чіпів.
Продукти Micron "мають відносно серйозні потенційні проблеми з безпекою мережі, які становлять серйозну загрозу безпеці для ланцюжка постачання критичної інформаційної інфраструктури Китаю і впливають на національну безпеку Китаю", — йдеться в заяві адміністрації кібербезпеки.
"Оператори критичної інформаційної інфраструктури в Китаї повинні припинити закуповувати продукцію Micron".
Широке визначення критичної інформаційної інфраструктури в Китаї включає різні сектори, від транспорту до охорони здоров'я.
За даними компанії, близько 10% річного доходу Micron у розмірі 30,8 млрд доларів минулого року припало на Китай.
Китай у 2021 році оголосив правила захисту критично важливої інформаційної інфраструктури із суворішими вимогами до безпеки даних. Нещодавно він також посилив дотримання своїх законів щодо безпеки даних та боротьби зі шпигунством.
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Доповнення
"Чіпова війна" між Пекіном і Вашингтоном загострилася минулого року, коли Сполучені Штати ввели обмеження на доступ Китаю до високотехнологічних чіпів, обладнання для їх виробництва та програмного забезпечення, що використовується для розробки напівпровідників.
Вашингтон також вніс до чорного списку китайські фірми, зокрема конкуруючу з Micron компанію Yangtze Memory Technologies Co Ltd. Вашингтон послався на міркування національної безпеки та заявив, що хоче запобігти придбанню збройними силами та розвідувальними службами Китаю технологій, які можуть допомогти у розробці передової військової техніки.
Нідерланди та Японія – провідні виробники спеціалізованого обладнання для напівпровідників – нещодавно оголосили про нові обмеження на експорт певних продуктів, але без згадки Китаю.
2021 року Китай імпортував напівпровідників на суму 430 мільярдів доларів, що більше, ніж він витратив на нафту.