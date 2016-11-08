Економічна співпраця між Словенією і Україною зростає – П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що протягом 2016 року економічна співпраця між Словенією та Україною зросла. Про це він заявив під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Словенії Борутом Пахором, передає УНН.
"Ми відзначили зростання економічної активності між нашими державами . Разом із зростанням ВВП, зростає і взаємний товарообіг, чому значною мірою сприяє запровадження з 1 січня 2016 року поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі", - повідомив П.Порошенко.
Нагадаємо, Україна та Словенія підписали меморандум про співпрацю у сфері енергоефективності.