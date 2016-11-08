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15 марта, 19:03 • 112206 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158067 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132747 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125647 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109973 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104064 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100492 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Экономическое сотрудничество между Словенией и Украиной растет - П.Порошенко

Экономическое сотрудничество между Словенией и Украиной растет - П.Порошенко

Киев • УНН

 • 10341 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в течение 2016 года экономическое сотрудничество между Словенией и Украиной возросло. Об этом он заявил во время брифинга по итогам встречи с президентом Словении Борутом Пахором, передает УНН.

"Мы отметили рост экономической активности между нашими государствами. Вместе с ростом ВВП, растет и взаимный товарооборот, чему в немалой степени способствует введение с 1 января 2016 года углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли", - сообщил П.Порошенко.

Напомним, Украина и Словения подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергоэффективности .

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