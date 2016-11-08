Экономическое сотрудничество между Словенией и Украиной растет - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в течение 2016 года экономическое сотрудничество между Словенией и Украиной возросло. Об этом он заявил во время брифинга по итогам встречи с президентом Словении Борутом Пахором, передает УНН.
"Мы отметили рост экономической активности между нашими государствами. Вместе с ростом ВВП, растет и взаимный товарооборот, чему в немалой степени способствует введение с 1 января 2016 года углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли", - сообщил П.Порошенко.
Напомним, Украина и Словения подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергоэффективности .