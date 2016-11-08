Экономическое сотрудничество между Словенией и Украиной растет - П.Порошенко

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в течение 2016 года экономическое сотрудничество между Словенией и Украиной возросло. Об этом он заявил во время брифинга по итогам встречи с президентом Словении Борутом Пахором, передает УНН.