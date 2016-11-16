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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Е.Світоліна завершила співпрацю із тренером Й.Хьюзом

Е.Світоліна завершила співпрацю із тренером Й.Хьюзом

Київ • УНН

 • 8824 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна прийняла рішення завершити свою співпрацю з британським тренером Йен Хьюзом. Про це спортсменка заявила на своїй офіційній сторінці в мережі Facebook, передає УНН.

"Після двох з половиною років успішної співпраці наше партнерство з Йен Хьюзом підійшло до кінця. Я б хотіла подякувати Йену за все, що він зробив. Він навчив мене багатьом речам, як на корті, так і за його межами, зробив мене кращим гравцем і допоміг досягти багатьох цілей. Це був по справжньому неоціненний досвід працювати з ним. Я бажаю Йену тільки всього найкращого в майбутньому і я дуже вдячна за весь його працю", - йдеться в заяві Е.Світоліной.

Нагадаємо, що харків'янка стала першою українкою, яка завершила сезон в топ-15 світового рейтингу - на 14-й позиції.

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