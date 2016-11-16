Е.Світоліна завершила співпрацю із тренером Й.Хьюзом

"Після двох з половиною років успішної співпраці наше партнерство з Йен Хьюзом підійшло до кінця. Я б хотіла подякувати Йену за все, що він зробив. Він навчив мене багатьом речам, як на корті, так і за його межами, зробив мене кращим гравцем і допоміг досягти багатьох цілей. Це був по справжньому неоціненний досвід працювати з ним. Я бажаю Йену тільки всього найкращого в майбутньому і я дуже вдячна за весь його працю", - йдеться в заяві Е.Світоліной.

Нагадаємо, що харків'янка стала першою українкою, яка завершила сезон в топ-15 світового рейтингу - на 14-й позиції.