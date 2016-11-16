Э.Свитолина завершила сотрудничество с тренером Й.Хьюзом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла решение завершить свое сотрудничество с британским тренером Йен Хьюзом. Об этом спортсменка заявила на своей официальной странице в сети Facebook, передает УНН.
"После двух с половиной лет успешного сотрудничества наше партнерство с Йен Хьюзом подошло к концу. Я бы хотела поблагодарить Йена за все, что он сделал. Он научил меня многим вещам, как на корте, так и за его пределами, сделал меня лучшим игроком и помог достичь многих целей. Это был по-настоящему бесценный опыт работать с ним. я желаю Йену только всего наилучшего в будущем и я очень благодарна за весь его труд ", - говорится в заявлении Э.Свитолиной.
Напомним, что харьковчанка стала первой украинкой, которая завершила сезон в топ-15 мирового рейтинга - на 14-й позиции .