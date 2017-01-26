Е.Світоліна вийшла у півфінал змішаного розряду на Australian Open
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє в півфіналі змагань в змішаному розряді на Відкритому чемпіонаті Австралії, передає УНН з посиланням на сайт тенісистки.
У чвертьфіналі Е.Світоліна разом з австралійцем Крісом Гучьоне повинні були зустрітися з першими сіяними - американцями Бетані Маттек-Сендс і Майком Брайаном, але останні відмовилися від подальшої участі в турнірі.
За вихід у фінал українсько-австралійська пара посперечається з американсько-колумбійським дуетом Спірс-Сабал.
Нагадаємо, на попередньому етапі змагань Е.Світоліна та К.Гучьоне пробилися в наступне коло також завдяки неявці суперників.