Э.Свитолина вышла в полуфинал смешанного разряда на Australian Open
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в полуфинале соревнований в смешанном разряде на Открытом чемпионате Австралии, передает УНН со ссылкой на сайт теннисистки.
В четвертьфинале Э.Свитолина вместе с австралийцем Крисом Гучене должны были встретиться с первыми сеяными - американцами Бетани Маттек-Сэндс и Майком Брайаном, но последние отказались от дальнейшего участия в турнире.
За выход в финал украинско-австралийская пара поспорит с американо-колумбийским дуэтом Спирс-Сабал.
Напомним, на предыдущем этапе соревнований Э.Свитолина и К.Гучене пробились в следующий круг также благодаря неявке соперников.