Э.Свитолина вышла в полуфинал смешанного разряда на Australian Open

В четвертьфинале Э.Свитолина вместе с австралийцем Крисом Гучене должны были встретиться с первыми сеяными - американцами Бетани Маттек-Сэндс и Майком Брайаном, но последние отказались от дальнейшего участия в турнире.

За выход в финал украинско-австралийская пара поспорит с американо-колумбийским дуэтом Спирс-Сабал.

Напомним, на предыдущем этапе соревнований Э.Свитолина и К.Гучене пробились в следующий круг также благодаря неявке соперников.