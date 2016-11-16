Е.Джеппар назвала країни-противники резолюції ООН щодо Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Проти українського проекту резолюції щодо становища з правами людини в анексованому Росією Криму на засіданні третього комітету Генеральної асамблеї ООН з прав людини виступили 23 країни, серед яких Росія, Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Сербія. Про це у Facebook повідомила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар, передає УНН.
"Отже. 23 країни, які голосували проти української резолюції: Ангола, Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Коморські острови, КНДР, Казахстан, Індія, Іран, РФ, Нікарагуа, Сербія, ПАР, Судан, Сирія, Узбекистан, Венесуела, Еритрея, Зімбабве", - повідомила вона.
Нагадаємо, комітет Генасамблеї ООН схвалив резолюцію щодо анексованого Криму.
Президент П.Порошенко назвав схвалення резолюції про права людини в Криму "справжньою перемогою".