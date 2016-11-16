Э.Джеппар назвала страны-противники резолюции ООН по Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Против украинского проекта резолюции о положении с правами человека в аннексированном Россией Крыму на заседании третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН по правам человека выступили 23 страны, среди которых Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Сербия. Об этом в Facebook сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар, передает УНН.
"Итак. 23 страны, которые голосовали против украинской резолюции: Ангола, Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Коморские острова, КНДР, Казахстан, Индия, Иран, РФ, Никарагуа, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла, Эритрея, Зимбабве", - сообщила она.
Напомним, комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию по аннексированному Крыму.
Президент П.Порошенко назвал принятие резолюции о правах человека в Крыму "настоящей победой".