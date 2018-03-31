Дзюдоїст з України став призером турніру серії Гран-Прі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На турнірі серії Гран-прі з дзюдо в Тбілісі харків’янин Сергій Крівчач здобув бронзову нагороду у категорії до 81 кілограмів, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію дзюдо України.
У поєдинку за третє місце Крівчач здолав росіянина Станіслава Семенова, який цього року має в активі “золото” Гран-прі в Тунісі. Харків’янину знадобилося менше трьох хвилин і дві стрімкі атаки, щоб у результаті здобути дострокову перемогу.
Примітно, що це — перша міжнародна медаль Крівчача на дорослому рівні в індивідуальних видах програми.
Відзначимо, що сьогодні пройде заключний день змагань. Від України виступатимуть п’ятеро спортсменів.