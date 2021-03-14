Джонсон анонсував посилення кіберпотенціалу Великої Британії для протистояння ворогам

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“Національні кіберсили трансформують здатність Великої Британії проводити цілеспрямовані наступальні кібероперації, щоб наші супротивники відчули реальну ціну”, — наголошується в заяві.

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За словами самого Джонсона, Сполученому Королівству необхідно “нарощувати кіберпотенціал, щоб ми могли скористатися можливостями, які він відкриває, і при цьому гарантувати, що тим, хто намагається використовувати його можливості для нападу на нас і наш спосіб життя, будуть перешкоджати на кожному кроці” .

“Наш новий комплексний підхід до кіберпростору змінить нашу здатність захищати свій народ, просувати наші інтереси у всьому світі і робити життя британців краще з кожним днем”, — заявив прем’єр країни.

У заяві анонсували, що Джонсон оголосить днями, що базою нових національних кіберсил і вузловою ланкою цієї стратегії буде північ Англії, де буде створено “кіберкоридор”.

Відзначається, що національні кіберсили країни були створені в минулому році для “перетворення можливостей Великої Британії проводити цілеспрямовані наступальні кібероперації проти терористів, ворожих держав і злочинних угруповань”.

Що було раніше

Як стало відомо у жовтні минулого року, Україна і Велика Британія мають намір розробити спільний план протидії російській гібридній війні. Про це йшлося під час переговорів міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і радника прем’єр-міністра Великої Британії з міжнародних питань Девіда Куаррі.