Джонсон анонсировал усиление киберпотенциала Великобритании для противостояния врагам
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Великобритания должна нарастить свой потенциал для противостояния врагам в киберпространстве посредством проведения спецопераций в этой сфере. Об этом говорится в заявлении премьер-министра страны Бориса Джонсона перед публикацией обзора по стратегии национальной безопасности, который премьер должен представить парламенту, передает УНН.
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"Национальные киберсилы трансформируют способность Великобритании проводить целенаправленные наступательные кибероперации, чтобы наши противники почувствовали реальную цену", - отмечается в заявлении.
Детали
По словам самого Джонсона, Соединенному Королевству необходимо "наращивать киберпотенциал, чтобы мы могли воспользоваться возможностями, которые он открывает, и при этом гарантировать, что тем, кто пытается использовать его возможности для нападения на нас и наш образ жизни, будут препятствовать на каждом шагу".
"Наш новый комплексный подход к киберпространству изменит нашу способность защищать свой народ, продвигать наши интересы во всем мире и делать жизнь британцев лучше с каждым днем", - заявил премьер страны.
В заявлении анонсировали, что Джонсон объявит на днях, что базой новых национальных киберсил и узловым звеном этой стратегии будет север Англии, где будет создан "киберкоридор".
Отмечается, что национальные киберсилы страны были созданы в прошлом году для "преобразования возможностей Великобритании проводить целенаправленные наступательные кибероперации против террористов, враждебных государств и преступных группировок".
Что было ранее
Как стало известно в октябре прошлого года, Украина и Великобритания намерены разработать совместный план противодействия российской гибридной войне. Об этом шла речь во время переговоров министра внутренних дел Арсена Авакова и советника премьер-министра Великобритании по международным вопросам Дэвида Куарри.