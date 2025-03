Джон Болтон анонсував зустріч з новообраним президентом Бразилії

“Чекаю зустрічі з Жаір Болсонару в Ріо 29 листопада”, — написав Болтон.

Як раніше інформував УНН, 28 жовтня 2018 року в другому турі президентських виборів у Бразилії переміг кандидат від правої Соціал-ліберальної партії Жаір Болсонару. Новообраний бразильський лідер відомий своїми провокативними висловлюваннями і зухвалою поведінкою, за що журналісти прозвали його “тропічним Трампом”, а більш радикальні критики характеризують його навіть як фашиста.

Look forward to seeing Brazil’s next President @JairBolsonaro in Rio on November 29th. We share many bilateral interests and will work closely on expanding freedom and prosperity throughout the Western Hemisphere.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 21 листопада 2018 р.