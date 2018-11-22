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Джон Болтон анонсував зустріч з новообраним президентом Бразилії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон повідомив, що зустрінеться з обраним президентом Бразилії Жаіром Болсонару в Ріо-де-Жанейро в цьому місяці. Про це інформує УНН із посиланням на мікроблог радника американського лідера у Twitter.

“Чекаю зустрічі з Жаір Болсонару в Ріо 29 листопада”, — написав Болтон.

Як раніше інформував УНН, 28 жовтня 2018 року в другому турі президентських виборів у Бразилії переміг кандидат від правої Соціал-ліберальної партії Жаір Болсонару. Новообраний бразильський лідер відомий своїми провокативними висловлюваннями і зухвалою поведінкою, за що журналісти прозвали його “тропічним Трампом”, а більш радикальні критики характеризують його навіть як фашиста. 

Look forward to seeing Brazil’s next President @JairBolsonaro in Rio on November 29th. We share many bilateral interests and will work closely on expanding freedom and prosperity throughout the Western Hemisphere.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 21 листопада 2018 р.

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