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Окупанти пошкодили приміщеня найбільшого на Миколаївщині Центру обслуговування платників - Кравченко

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Російська атака пошкодила будівлю ДПІ на Миколаївщині, де розташований найбільший Центр обслуговування. Вибуховою хвилею вибито вікна, двері та понівечено стіни, але люди не постраждали.

Окупанти пошкодили приміщеня найбільшого на Миколаївщині Центру обслуговування платників - Кравченко

Вибуховою хвилею вибито шибки, пошкоджено двері, понівечено стіни. Серед людей ніхто не постраждав. Передає УНН із посиланням на сторінку Голови Державної податкової служби України Руслана Кравченка.

Деталі

Внаслідок атаки росіян пошкоджена будівля Миколаївської ДПІ Головного управління ДПС у Миколаївській області. В приміщенні розташований найбільший в регіоні Центр обслуговування платників.

- ідеться у дописі Голови Державної податкової служби України. 

Наразі відомо, що у будівлі вибуховою хвилею вибито шибки, також пошкоджено двері і понівечено стіни.

На щастя, серед людей ніхто не постраждав, зазначив у своєму дописі Руслан Кравченко. 

Мета росіян — терор, страх та руйнування мирних міст. Але ми незламні і все відновимо. 

- зауважив керівник Державної податкової служби України.

Кравченко додав, що представники некомерційної організації Global Empowerment Mission (GEM) запевнили, що допоможуть з відновленням приміщення.

Нагадаємо

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У Миколаєві російський дрон влучив у п'ятиповерхівку, зруйнувавши два поверхи. Одна людина загинула, п'ятеро поранені.

П'ятеро податківців постраждали від ракетного удару рф по Ізюму - Кравченко04.02.25, 16:55 • 23646 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоВійнаНерухомість
Державна податкова служба України
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Руслан Кравченко
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