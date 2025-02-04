П'ятеро податківців постраждали від ракетного удару рф по Ізюму - Кравченко
Київ • УНН
Внаслідок російського ракетного удару по центру Ізюма поранено 5 працівників податкової служби, пошкоджено адмінбудівлю. Загалом від атаки постраждало 55 людей, загинуло 5 осіб.
Через російський ракетний удар по центральній частині Ізюму на Харківщині постраждали п’ятеро працівників податкової служби. Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, передає УНН.
Внаслідок ворожого ракетного удару по центральній частині Ізюму на Харківщині постраждали п’ятеро наших колег із податкової служби. Вони були госпіталізовані до медзакладу. Наразі одна наша працівниця перебуває під наглядом лікарів. Бажаємо всім потерпілим якнайшвидшого одужання!
За його словами, також пошкоджено адміністративну будівлю податкової служби – вибито вікна, пошкоджені робочі приміщення.
Всім постраждалим буде надана необхідна допомога. Працюємо і над оперативним відновленням повноцінної роботи місцевої податкової інспекції. Висловлюю співчуття родинам загиблих від цього російського удару по Ізюму. росія продовжує свої терористичні атаки на мирних людей. Це ще один доказ її злочинної сутності
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4 лютого російські війська завдали ракетного удару по центральній частині міста Ізюм. За попередніми даними, було використано балістичну ракету, яка влучила в адміністративну будівлю. Також пошкоджено 170 квартир.
Внаслідок удару ракетою "Іскандер" по Ізюму загинуло 5 осіб, поранено 55 людей, серед них троє дітей. Пошкоджено адмінбудівлі та житлові будинки, більшість постраждалих - працівники держустанов.