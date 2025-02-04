Пятеро налоговиков пострадали от ракетного удара рф по Изюму - Кравченко

Из-за российского ракетного удара по центральной части Изюма на Харьковщине пострадали пятеро работников налоговой службы. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, передает УНН.

В результате вражеского ракетного удара по центральной части Изюма на Харьковщине пострадали пятеро наших коллег из налоговой службы. Они были госпитализированы в медучреждение. Сейчас одна наша сотрудница находится под наблюдением врачей. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления!

По его словам, также повреждено административное здание налоговой службы - выбиты окна, повреждены рабочие помещения.

Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Работаем и над оперативным восстановлением полноценной работы местной налоговой инспекции. Выражаю соболезнования семьям погибших от этого российского удара по Изюму. россия продолжает свои террористические атаки на мирных людей. Это еще одно доказательство ее преступной сущности