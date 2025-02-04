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Пятеро налоговиков пострадали от ракетного удара рф по Изюму - Кравченко

Пятеро налоговиков пострадали от ракетного удара рф по Изюму - Кравченко

Киев  •  УНН

 • 9777 просмотра

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В результате российского ракетного удара по центру Изюма ранены 5 работников налоговой службы, повреждено админздание. Всего от атаки пострадало 55 человек, погибло 5 человек.

Из-за российского ракетного удара по центральной части Изюма на Харьковщине пострадали пятеро работников налоговой службы. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, передает УНН.

В результате вражеского ракетного удара по центральной части Изюма на Харьковщине пострадали пятеро наших коллег из налоговой службы. Они были госпитализированы в медучреждение. Сейчас одна наша сотрудница находится под наблюдением врачей. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления! 

- сообщил Кравченко.

По его словам, также повреждено административное здание налоговой службы - выбиты окна, повреждены рабочие помещения.

Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Работаем и над оперативным восстановлением полноценной работы местной налоговой инспекции. Выражаю соболезнования семьям погибших от этого российского удара по Изюму. россия продолжает свои террористические атаки на мирных людей. Это еще одно доказательство ее преступной сущности 

- написал Кравченко.

Удар рф по Изюму: установлены данные погибших женщин, одна из них была беременна04.02.25, 16:41 • 8900 просмотров

Дополнение

4 февраля российские войска нанесли ракетный удар по центральной части города Изюм. По предварительным данным, была использована баллистическая ракета, которая попала в административное здание. Также повреждено 170 квартир.

В результате удара ракетой "Искандер" по Изюму погибли 5 человек, ранены 55 человек, среди них трое детей. Повреждены админздания и жилые дома, большинство пострадавших - работники госучреждений.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война

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