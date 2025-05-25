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Оккупанты повредили помещение крупнейшего в Николаевской области Центра обслуживания плательщиков - Кравченко

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Российская атака повредила здание ГНИ в Николаевской области, где расположен крупнейший Центр обслуживания. Взрывной волной выбиты окна, двери и изуродованы стены, но люди не пострадали.

Оккупанты повредили помещение крупнейшего в Николаевской области Центра обслуживания плательщиков - Кравченко

Взрывной волной выбиты стекла, повреждены двери, изуродованы стены. Среди людей никто не пострадал. Передает УНН со ссылкой на страницу Председателя Государственной налоговой службы Украины Руслана Кравченко.

Детали

В результате атаки россиян повреждено здание Николаевской ГНИ Главного управления ГНС в Николаевской области. В помещении расположен крупнейший в регионе Центр обслуживания плательщиков.

- говорится в заметке Председателя Государственной налоговой службы Украины. 

Сейчас известно, что в здании взрывной волной выбиты стекла, также повреждены двери и изуродованы стены.

К счастью, среди людей никто не пострадал, отметил в своей заметке Руслан Кравченко. 

Цель россиян — террор, страх и разрушение мирных городов. Но мы несокрушимы и все восстановим. 

- отметил руководитель Государственной налоговой службы Украины.

Кравченко добавил, что представители некоммерческой организации Global Empowerment Mission (GEM) заверили, что помогут с восстановлением помещения.

Напомним

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойнаНедвижимость
Государственная налоговая служба Украины
Киевская область
Руслан Кравченко
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