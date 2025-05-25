Оккупанты повредили помещение крупнейшего в Николаевской области Центра обслуживания плательщиков - Кравченко
Киев • УНН
Российская атака повредила здание ГНИ в Николаевской области, где расположен крупнейший Центр обслуживания. Взрывной волной выбиты окна, двери и изуродованы стены, но люди не пострадали.
Взрывной волной выбиты стекла, повреждены двери, изуродованы стены. Среди людей никто не пострадал. Передает УНН со ссылкой на страницу Председателя Государственной налоговой службы Украины Руслана Кравченко.
Детали
В результате атаки россиян повреждено здание Николаевской ГНИ Главного управления ГНС в Николаевской области. В помещении расположен крупнейший в регионе Центр обслуживания плательщиков.
Сейчас известно, что в здании взрывной волной выбиты стекла, также повреждены двери и изуродованы стены.
К счастью, среди людей никто не пострадал, отметил в своей заметке Руслан Кравченко.
Цель россиян — террор, страх и разрушение мирных городов. Но мы несокрушимы и все восстановим.
Кравченко добавил, что представители некоммерческой организации Global Empowerment Mission (GEM) заверили, что помогут с восстановлением помещения.
Напомним
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