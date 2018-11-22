Джон Болтон анонсировал встречу с новоизбранным президентом Бразилии

“Жду встречи с Жаиром Болсонару в Рио 29 ноября”, — написал Болтон.

Look forward to seeing Brazil’s next President @JairBolsonaro in Rio on November 29th. We share many bilateral interests and will work closely on expanding freedom and prosperity throughout the Western Hemisphere.

Как ранее информировал УНН, 28 октября 2018 года во втором туре президентских выборов в Бразилии победил кандидат от правой Социал-либеральной партии Жаир Болсонару. Новоизбранный бразильский лидер известен своими провокационными высказываниями и вызывающим поведением, за что журналисты прозвали его “тропическим Трампом”, а более радикальные критики характеризуют его даже как фашиста.