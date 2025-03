Джон Болтон анонсировал встречу с новоизбранным президентом Бразилии

“Жду встречи с Жаиром Болсонару в Рио 29 ноября”, — написал Болтон.

Look forward to seeing Brazil’s next President @JairBolsonaro in Rio on November 29th. We share many bilateral interests and will work closely on expanding freedom and prosperity throughout the Western Hemisphere.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 21 ноября 2018

Как ранее информировал УНН, 28 октября 2018 года во втором туре президентских выборов в Бразилии победил кандидат от правой Социал-либеральной партии Жаир Болсонару. Новоизбранный бразильский лидер известен своими провокационными высказываниями и вызывающим поведением, за что журналисты прозвали его “тропическим Трампом”, а более радикальные критики характеризуют его даже как фашиста.