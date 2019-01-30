Джерело жартів про Кличка - російські ЗМІ - дослідження

"Навесні 2018 року американський видання Guardian випустило статтю, присвячену діяльності Пола Манафорта в Україні. У ній зокрема йдеться про те, як за рекомендацією американського політтехнолога президент Віктор Янукович в 2011 році знищував імідж Юлії Тимошенко, яка була лідером опозиції і перебувала під слідством. це робилося прищепленням їй через соціальні мережі та засоби масової інформації образу залежною від зовнішнього впливу антисемітка. Схожі технології Янукович застосовував і щодо ще одного з на той момент лід рів опозиції - Віталія Кличка ", - нагадує видання.



Правда, тут, за словами авторів, Янукович зайшов з іншого боку, спробувавши виставити опонента отаким "примітивним, недалеким спортсменом", по всьому інтернету поширювалися відео з перекрученими і змонтованими словами Віталія.



"З часів євромайдан дискредитацією Кличко впритул зайнялися вже російські ЗМІ із залученням величезної армії проросійських ботів в соцмережах. Системний аналіз інтернет-простору показує, що 71,7%" приколів "про київського мера поширюють саме російські майданчики. І тільки 28,3% - українські. Причому наші медійники не ображайте мера Києва, як це роблять російські, а в основному тільки констатують факти його застережень. Наприклад, якщо росіяни пишуть "Кличко знову зганьбився на весь світ", то українці - "Кличко обмовився", - зазначає "Про озреватель ".



У той же час, за інформацією журналістів, деякі українські ресурси активно підтримують маніпуляції російських ЗМІ щодо українців.



"Так, студія" Квартал 95 "актора Володимира Зеленського, який з недавніх пір став ще й політиком, дуже активно працює в форматі російської пропаганди, постійно показуючи Кличко в нехарактерною йому манері - дурнуватим боксером. В ході дослідження ми з'ясували, що 10% всіх жартів про Віталія (а це - більше третини в українському сегменті) генерується саме "Кварталом". Однак це можна пов'язати з банальної політичною конкуренцією. Можливим поясненням цього факту - Зеленський збирається працювати на тому ж електоральному полі, що і Кличко. Він також користується значною популярністю серед українців, також "родом" не з політики. І тому, визначившись зі своїм політичним майбутнім (ми ж розуміємо, що це було зроблено задовго до скандального новорічного виступу), Зе і його команда цілком могли вдатися до очорнення головного конкурента ", - констатує видання.





