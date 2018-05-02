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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 17137 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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“Джаз на Ринку”: як у Львові відзначать день міста

Київ • УНН

 • 16206 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. У Львові 5 травня о 18.00 на головній сцені міста, яка буде розташована на пл. Ринок, відбудеться джазовий вечір “Джаз на Ринку”, де виступатимуть гурти: “Torban”, “Dizzy Spel”, хедлайнерами будуть Усеіна Бекірова та Іванка Червінська, передає УНН із посиланням на “Гал-іфно”.

“Джаз на Ринку”: як у Львові відзначать день міста

“На площі Ринок ввечері буде джаз... Чому ми обрали саме джаз, тому що джаз є брендом Львова і Львів на День міста заслуговує хорошої джазової музики. Тому, власне, ми і запросили Усеіна Бекірова та Іванку Червінську для вечірнього джазу на пл. Ринок”, — повідомила директор ЛКП “Довженко Центр” Марта Іванишин.

Нагадаємо, на Львівщині, у місті Винники, 19-20 травня відбудеться фестиваль сиру і бринзи, де можна буде придбати та продегустувати сири та сирні вироби із Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької та ін. областей України.

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