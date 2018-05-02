"Джаз на Рынке": как во Львове отметят день города

"На площади Рынок вечером будет джаз ... Почему мы выбрали именно джаз, потому что джаз является брендом Львова и Львов на День города заслуживает хорошей джазовой музыки. Поэтому, собственно, мы и пригласили Усеина Бекирова и Иванку Червинскую для вечернего джаза на пл. Рынок", - сообщила директор ЛКП "Довженко Центр" Марта Иванишин.

Напомним, во Львовской области, в городе Винники, 19-20 мая состоится фестиваль сыра и брынзы, где можно будет приобрести и продегустировать сыры и творожные изделия из Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой и др. областей Украины.