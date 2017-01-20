Дж.Керрі наголосив на важливості захисту преси

“Сьогодні більше, ніж будь-коли за все моє публічне життя, ми бачимо людей, а іноді і країни, які прагнуть потоптати права преси та спотворити факти. Ми всі знаємо, як важливо, коли преса правдиво пише. Бути на її захисті — це найважливіше завдання”, — заявив держсекретар під час останньої промови.

Також він заявив, що незважаючи на складнощі, він і його колеги в Держдепартаменті завжди прагнули до того, щоб надавати пресі необхідну їм інформацію в повному обсязі.

Наприкінці промови, Дж.Керрі подякував журналістам за їхню роботу.

“Спасибі вам за те, що ви так міцно зв’язали Америку з цим найважливішим правом людей — вільно висловлювати свою думку, нехай навіть іноді і помиляючись, але без страху потрапити до в’язниці, без страху бути покараним і заляканим”, — заявив держсекретар.

Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама опублікував прощальний лист.