Дж.Керрі наголосив на важливості захисту преси
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Під час підсумкового брифінгу державний секретар США Джон Керрі наголосив на важливості захисту преси, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
“Сьогодні більше, ніж будь-коли за все моє публічне життя, ми бачимо людей, а іноді і країни, які прагнуть потоптати права преси та спотворити факти. Ми всі знаємо, як важливо, коли преса правдиво пише. Бути на її захисті — це найважливіше завдання”, — заявив держсекретар під час останньої промови.
Також він заявив, що незважаючи на складнощі, він і його колеги в Держдепартаменті завжди прагнули до того, щоб надавати пресі необхідну їм інформацію в повному обсязі.
Наприкінці промови, Дж.Керрі подякував журналістам за їхню роботу.
“Спасибі вам за те, що ви так міцно зв’язали Америку з цим найважливішим правом людей — вільно висловлювати свою думку, нехай навіть іноді і помиляючись, але без страху потрапити до в’язниці, без страху бути покараним і заляканим”, — заявив держсекретар.
Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама опублікував прощальний лист.