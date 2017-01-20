Дж.Керри подчеркнул важность защиты прессы

"Сегодня больше, чем когда-либо за всю мою публичную жизнь, мы видим людей, а иногда и страны, которые стремятся попрать права прессы и исказить факты. Мы все знаем, как важно, когда пресса правдиво пишет. Быть на ее защите - это важнейшая задача", - заявил госсекретарь во время последней речи.

Также он заявил, что несмотря на сложности, он и его коллеги в Госдепартаменте всегда стремились к тому, чтобы предоставлять прессе необходимую им информацию в полном объеме.

В конце речи, Дж.Керри поблагодарил журналистов за их работу.

"Спасибо вам за то, что вы так крепко связали Америку с этим важнейшим правом человека - свободно высказывать свое мнение, пусть даже иногда и ошибаясь, но без страха попасть в тюрьму, без страха быть наказанным и запуганным", - заявил госсекретарь.

Как сообщал УНН, президент США Барак Обама опубликовал прощальное письмо.