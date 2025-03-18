Директор розвідки США: політика Трампа “Америка передусім” не є ізоляціоністською

Директор Національної розвідки США Тулсі Габбард прокоментувала заяви про політику президента США Дональда Трампа "Америка передусім", зазначивши, що вона не є ізоляційною, передає УНН із посиланням на CNN.

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Директор Національної розвідки США Тулсі Габбард заявила, що існує "брак розуміння" політики президента Дональда Трампа "Америка передусім", після того як їй поставили про це запитання в Індії.

Це просто свідчить про нерозуміння того, що для нас мати президента "Америка передусім", який ставить інтереси американського народу на перше місце, і помилково вважати, що він президент, який не розуміє важливості відносин з іншими країнами та не прагне, за можливості, працювати над спільними інтересами - сказала вона.

Габбард назвала "поширеною помилкою" вважати Трампа ізоляціоністом.

Ніщо не може бути далі від істини, і це звинувачення свідчить про глибше нерозуміння або хибне припущення, що єдиний спосіб взаємодії з іншими країнами має полягати в тій чи іншій формі конфлікту або війни - сказала вона.

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