Директор розвідки США: політика Трампа “Америка передусім” не є ізоляціоністською
Київ • УНН
Тулсі Габбард заявила про брак розуміння політики Трампа, наголосивши, що ставити інтереси американців на перше місце не означає ігнорувати важливість відносин з іншими країнами.
Директор Національної розвідки США Тулсі Габбард прокоментувала заяви про політику президента США Дональда Трампа "Америка передусім", зазначивши, що вона не є ізоляційною, передає УНН із посиланням на CNN.
Деталі
Директор Національної розвідки США Тулсі Габбард заявила, що існує "брак розуміння" політики президента Дональда Трампа "Америка передусім", після того як їй поставили про це запитання в Індії.
Це просто свідчить про нерозуміння того, що для нас мати президента "Америка передусім", який ставить інтереси американського народу на перше місце, і помилково вважати, що він президент, який не розуміє важливості відносин з іншими країнами та не прагне, за можливості, працювати над спільними інтересами
Габбард назвала "поширеною помилкою" вважати Трампа ізоляціоністом.
Ніщо не може бути далі від істини, і це звинувачення свідчить про глибше нерозуміння або хибне припущення, що єдиний спосіб взаємодії з іншими країнами має полягати в тій чи іншій формі конфлікту або війни
"Перемоги не припиняються": Білий дім оприлюднив 50 досягнень Трампа за перші 50 днів його президентства11.03.25, 05:20 • 27010 переглядiв