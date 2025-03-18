Директор разведки США: политика Трампа “Америка прежде всего” не является изоляционистской
Киев • УНН
Тулси Габбард заявила о недостатке понимания политики Трампа, подчеркнув, что ставить интересы американцев на первое место не означает игнорировать важность отношений с другими странами.
Директор Национальной разведки США Тулси Габбард прокомментировала заявления о политике президента США Дональда Трампа "Америка прежде всего", отметив, что она не является изоляционистской, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что существует "нехватка понимания" политики президента Дональда Трампа "Америка прежде всего", после того как ей задали об этом вопрос в Индии.
Это просто свидетельствует о непонимании того, что для нас иметь президента "Америка прежде всего", который ставит интересы американского народа на первое место, и ошибочно полагать, что он президент, который не понимает важности отношений с другими странами и не стремится, по возможности, работать над общими интересами
Габбард назвала "распространенной ошибкой" считать Трампа изоляционистом.
Ничто не может быть дальше от истины, и это обвинение свидетельствует о более глубоком непонимании или ошибочном предположении, что единственный способ взаимодействия с другими странами должен заключаться в той или иной форме конфликта или войны
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