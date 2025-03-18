Директор разведки США: политика Трампа “Америка прежде всего” не является изоляционистской

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард прокомментировала заявления о политике президента США Дональда Трампа "Америка прежде всего", отметив, что она не является изоляционистской, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что существует "нехватка понимания" политики президента Дональда Трампа "Америка прежде всего", после того как ей задали об этом вопрос в Индии.

Это просто свидетельствует о непонимании того, что для нас иметь президента "Америка прежде всего", который ставит интересы американского народа на первое место, и ошибочно полагать, что он президент, который не понимает важности отношений с другими странами и не стремится, по возможности, работать над общими интересами